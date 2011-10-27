После обновления форума PHPBB до версии 3.2.7 при нажатии кнопки регистрации и согласия с правилами форума, сайт выдает ошибку: Fatal error: Uncaught Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ServiceNotFoundException: You have requested a non-existent service "gothick.recaptcha2.captcha.recaptcha2". in ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно в тексте написанном на индонезийском языке заменить 7 слов "лечение" на любые другие слова. Сделать рерайт, изменить 7 заголовков, в этом же тексте. От вас хорошее знание индонезийского языка.Переводы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать рекламную статью Израильской клиники Ассута. Суть статьи должна сводиться к тому что бы пользователь читая статью пообщался через онлайн консультанта "Жив Сайт" с медицинским консультантом клиники Ассута. Количество символов в статье не ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перевести сайт http://stanzdorovei.ru/ на протокол https. Жду ваших предложений по срокам и цены за работу.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо загрузить базу данных на хостинг "Джино". База данных объемом больше, максимально разрешенной для загрузки. Размер базы 477мб.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку сайта http://stanzdorovei.ru, плюс исправить верстку комментариев на сайте. Жду ваших предложений.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо настроить показ тестов на сайте под управлением джумла 3. Тесты готовы, предоставлю исполнителю. Примерный образец http://www.takzdorovo.ru/tests/ http://www.takzdorovo.ru/tests/4484152/intro/ От вас срок и стоимость.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо исправить или сделать новую картинку. Фон должен быть однотонным, по краям ни каких лишних деталей. Картинку смотрите в прикрепленном файле.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо оптимизировать и ускорить загрузку сайта http://stanzdorovei.ru/. Сайт на джумла 3.3.4 От вас предполагаемые результаты по скорости загрузки сайта и цена работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сайт http://stanzdorovei.ru/ работающий на джумла 1.5 обновить до джумла 3-х (последней стабильной версии). Также надо исправить верстку, либо сверстать по новому.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сайт http://stanzdorovei.ru/ работающий на джумла 1.5 обновить до джумла 3-х(последней стабильной версии). Также надо исправить верстку, либо сверстать по новому. От вас сроки и бюджет.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо удалить вредоносный код с сайта http://mirobmana.ru/Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо поднять тиц с 30 до 200, PR c2 до 4 и посещаемость с 600 до 5000 уникальных посетителей. Сайт о здоровом образе жизни. Интересуют только белые методы. От вас необходим план выполнения этой ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо решить проблему на сайте http://stanzdorovei.ru/. На сайте правая колонка закрывает часть текста страниц.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен программист хорошо знающий джумлу. Необходимо внести изменения на сайте http://mirobmana.ru. 1) В разделе самые читаемые статьи необходимо увеличить отступ между ссылками. 2) В разделе последние сообщения форума необходимо исправить адрес для ссылок, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Необходимо удалить вредоносный код с 2 сайтов на одном аккаунте, хостинг джино. И по возможности определить как произошел взлом.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Необходимо сверстать дизаин сайта и натянуть его на джумлу 1,5 . В дизайне 13 страниц.HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужна верстка дизайна и натяжка его на джумлу 1.5.HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим постинг на форум http://mirobmana.ru/forum/. Пишите ваши предложения.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо поднять тиц сайта отзывов.Сейчас тиц0 pr2. Интересуют только белые методы. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Пишите цену за поднятие тиц на 10 пунктов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад