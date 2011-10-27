Aleks1717

Алексей Aleks1717

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Рекламная статья клиники Ассута
Спасибо Алексею за интересную задачу и своевременную оплату! Рекомендую к сотрудничеству, как порядочного и приятного в общении заказчика.
Алиса выполнила работу быстро, точно в оговоренные сроки. Качество статьи превзошло мои ожидания. Рекомендую всем сотрудничество с Алисой.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Загрузить базу данных на хостинг.
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Сергей задание выполнил быстро и в лучшем виде. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку сайта
Отличный заказчик. Не возникло никаких проблем во время работы. Рекомендую
Игорь сделал все как и обещал, работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Всем рекомендую Игоря как высококласного специалиста.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужна картинка для сайта
Приятный и ответственный человек, с оплатой проблем нет. Спасибо!
Александр выполнил работу быстро и с высоким качеством, рекомендую всем.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Необходимо ускорить скорость загрузки сайта
Joomla
Отличный заказчик, доступы предоставлены все что нужны, проверка и оплата моментально! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Сергей сделал работу быстро и качественно, полностью соблюдены все предварительные договоренности. Рекомендую всем.
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