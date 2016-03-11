Нужно сделать адаптивную верстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок246 просмотров

Необходимо сделать адаптивную верстку сайта http://stanzdorovei.ru, плюс исправить верстку комментариев на сайте. Жду ваших предложений.

9 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$100
3 дня
Игорь сделал все как и обещал, работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Всем рекомендую Игоря как высококласного специалиста.
Отличный заказчик. Не возникло никаких проблем во время работы. Рекомендую

Заявки фрилансеров

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад