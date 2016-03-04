РЕЖИМ РАБОТЫ 30-40 часов в неделю (возможен гибкий график). ТРЕБОВАНИЯ: - от 1 года опыта работы - понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы - глубокое ...
Сделать верстку сайта (десктопная версия)
Необходимо сделать аккуратную и чистую верстку сайта (html 5, css3, js) по макету
https://projects.invisionapp.com/boards/DN1CY9V5RQ9PS/#/2283907
Заявки фрилансеров
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