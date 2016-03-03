Нужно сверстать 3 лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт46 заявок357 просмотров

Мне нужен человек для верстки 3- лендингов по моему дизайну. Пример структуры дизайна прикрепил, но сам дизайн будет другой. Интересует цена и сроки? Так же готов для дальнейшего сотрудничества

9 лет назад
Visok
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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