Требуется добавить на сайт товары, которые уже вбиты на сайте, их просто нужно добавить(верстка), извините если не правильно выразился.
Нужно сверстать 3 лендинга
Мне нужен человек для верстки 3- лендингов по моему дизайну. Пример структуры дизайна прикрепил, но сам дизайн будет другой. Интересует цена и сроки? Так же готов для дальнейшего сотрудничества
Заявки фрилансеров
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