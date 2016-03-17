Необходимо доработать верстку сайта на WP на основе разработанного макета. Подправить меню, шрифты, добавить мелкую анимацию (типа увеличения картинки при наведении). Картинки как должно быть и как сейчас — во вложении.
Верстка 4 стр.
Главная + очень однотипные внутренние.
С адаптацией по 9 ie
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима профессиональная адаптивная верстка редизайна. Оплата за всю работу целиком! Предоплата 30%! (зависит от вашего резюме). Оценить новый сайт и примерный обьем работ можна тут: https://marvelapp.com/dfe352 Приимуществом будет: 1 Знания что ...Завершен9 лет назад
Приветствую. Есть шаблон: http://demo.mekshq.com/?theme=voice Установили его сюда: http://trust-info.ru Необходимо адаптировать некоторые вещи: 1. Добавить широкую полосу с превью постов, которая будет прокручиваться вправо/влево, как на примере. 2. ...Завершен9 лет назад
- $10
Доработка 1 страницы многостраничного сайта на джумле: - изменение оформления страницы - добавление формы подачи заявки В дальнейшем бут аналогичные задания по правке остальных страниц сайта за отдельную плату.Завершен9 лет назад
- $40
Нужно сверстать LP. HTML, CSS, JS. Макет - https://yadi.sk/i/FgereErIpsppM В данный момент дизайн дополняется небольшими элементами, после добавления их тоже нужно будет добавить в сверстанный LP ...Завершен9 лет назад
Есть исходники и все что нужно для работы. Просто сделать адаптивную верстку чтобы на мобильных нормально открвалосьHTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать HTML версию электронного письма для рассылки. Исходники есть в .eps, макет есть в pdfHTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Имеется сверстанный блок http://marketingconf.ru/work/index.html Его необходимо вставить на эту страницу http://marketingconf.ru/ вот суда http://prntscr.com/aalrt2 При попытке вставить самому возникает конфликт css. Что я хочу: Вы ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать и "натянуть" на вордпрес сайт (8 страниц). Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. Пишите - обсудим детали сотрудничества. Спасибо! ОльгаHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
имеется Макет в PSD требуется сверстать только часть макета с заложенным функционалом http://joxi.ru/brR6Z4aSQ4Mkyr по первой вкладке http://joxi.ru/DmBDPpluNj5ZwA 1. кликая по вкладкам меняется содержимое контента 2. делаем слайдер как ...Завершен9 лет назад