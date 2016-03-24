Вертка Landing page

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки428 просмотров

Нужно сверстать LP.

HTML, CSS, JS.

Макет - https://yadi.sk/i/FgereErIpsppM

В данный момент дизайн дополняется небольшими элементами, после добавления их тоже нужно будет добавить в сверстанный LP

В макете присутствует калькулятор - Калькулятор уже есть рабочий, в макете просто сделан для него новый дизайн, элементы остались те же.

Сроки 3 дня

CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
webvik2010
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Hay-hey
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$40
4 дня
Всем рекомендую работу с Виталием, выполнил работу в срок и на 5+. Виталий спасибо вам большое!
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Hay-hey
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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