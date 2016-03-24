Вертка Landing page

Нужно сверстать LP.

HTML, CSS, JS.

Макет - https://yadi.sk/i/FgereErIpsppM

В данный момент дизайн дополняется небольшими элементами, после добавления их тоже нужно будет добавить в сверстанный LP

В макете присутствует калькулятор - Калькулятор уже есть рабочий, в макете просто сделан для него новый дизайн, элементы остались те же.

Сроки 3 дня