Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix http://vv-park.ru Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку. Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который ...
Ищу верстальщика
Необходимо переделать имеющийся Лендинг под адаптивную верстку.
Заявки фрилансеров
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