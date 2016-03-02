Адаптивная вёрстка существующего сайта Bitrix од мобильные устройства.

Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix

http://vv-park.ru

Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку.

Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который выпадало меню. Меню будет то, которое слева на сайте.

Ну в общем стандартная адаптивная вёрстка.