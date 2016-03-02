Адаптивная вёрстка существующего сайта Bitrix од мобильные устройства.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок89 просмотров

Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix

http://vv-park.ru

Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку.

Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который выпадало меню. Меню будет то, которое слева на сайте.

Ну в общем стандартная адаптивная вёрстка.

9 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка проекта

    Необходима кроссбраузерная (в том числе IE9+) верстка крупного проекта (15-20 страниц). Предлагайте условия, интересует адаптивный вариант (скидку за верстку без адаптивности также желательно указать), макет предоставлю в ЛС. Договариваться будем постранично, так как дизайн ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт на Wordpress + натяжка

    Здравствуйте,   Нужно сверстать информационный сайт на Wordpress – валидно, адаптивно с чистым и понятным кодом + натянуть его на Wordpress. Макет готов.  Называйте цены.  Срок – ...

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить сайт. WP

    http://mpinternational.com.ua/ 1)  Сейчас валюта сайта грн. Надо сделать Эвро. Детально : товары имеют цену со значком €, но корзина считает в гривнах 2) Убрать на всех товарах "Цену за порцию". 3)http://mpinternational.com.ua/store/ ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавить кнопки в слайды

    Добрый день!  Требуется добавить кнопки в слайды. - По нажатию на кнопку она становится активной, при возврате к этому же слайду кнопка также должна быть активна.  - На ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Кросбраузерность

    Сделать адекватное отображение на мобильных устройствах и планшетах. В общем чтобы была нормальная кросбораузерность и кросвалидность. Сайт euromoving.spb.ru

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад