Добавить кнопки в слайды

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Закрыт6 заявок105 просмотров

Добрый день! 

Требуется добавить кнопки в слайды.

- По нажатию на кнопку она становится активной, при возврате к этому же слайду кнопка также должна быть активна. 

- На первом слайде: круглые кнопки (пример: http://tinyurl.com/hxavbw8)

- На втором и третем: прямоугольные кнопки со скругленными углами + возможность выбора нескольких вариантов

Ссылка на сам слайдер:

http://tinyurl.com/he8q246

Текст для кнопок в слайды:

http://tinyurl.com/j3zkuvk

Желательна оплата в рублях через qiwi или сбербанк.

В ином случае смогу оплатить ближе к ночи. 

9 лет назад
kickskar
Алексей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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