Добрый день!

Требуется добавить кнопки в слайды.

- По нажатию на кнопку она становится активной, при возврате к этому же слайду кнопка также должна быть активна.

- На первом слайде: круглые кнопки (пример: http://tinyurl.com/hxavbw8)

- На втором и третем: прямоугольные кнопки со скругленными углами + возможность выбора нескольких вариантов

Ссылка на сам слайдер:

http://tinyurl.com/he8q246

Текст для кнопок в слайды:

http://tinyurl.com/j3zkuvk

Желательна оплата в рублях через qiwi или сбербанк.

В ином случае смогу оплатить ближе к ночи.