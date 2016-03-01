Верстка 6 страниц

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки383 просмотра

Всем привет! 

Нужна верстка 6 страниц. 

Верстка фиксированная по ширине, не адаптивная. 

Кроссбраузерность: Opera, Firefox, Safari, Chrome, Яндекс, Internet Explorer 9+. 

На мобильных отображение без багов. 

Весь функционал должен работать на моб. устройствах. 

Максимальное сходство с макетом дизайна. 

Из скриптов: 

- слайдеры 

- несколько каруселей 

- выпадающее меню 

- выпадающие блоки: выбор города и корзина 

- табы

Валидность html и css по валидатору http://validator.w3.org/ и http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Нужна качественная верстка. 

Выполнение строго в оговоренный срок. 

Работа выполненная позже срока не принимается и не оплачивается. 

Макеты вышлю кандидату. 

Бюджет: 3000 руб.

В начале заявки напишите "прочитал" для антиботов, иначе отказ.

CSSHTML
9 лет назад
atomdx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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