Перенести landing с LPgenerator на обычный сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок156 просмотров

Есть сайт, который надо перенести с Lpgeneratora на html. 

В приложении примеры разворота. 

HTML
9 лет назад
artyom-sl
Артём 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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