Ускорение загрузки и Оптимизация Сайта.

Для сайта www.remkardan.kiev.ua (сайт самописный) необходимо провести работы по:

1. устранение ошибок адаптивности на всех странницах.

Проверка работы по сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

"Удобство для пользователей" должно быть 100 из 100 (или близкое значение) на всех страницах.

2. Удаление из верхней части страницы кода JavaScript и CSS, блокирующего отображение.

Ресурсы css не перенос bnm в футер сайта, а разбивать - так как требует сервис (рекомендации).

Указывайте свои сроки и цены.