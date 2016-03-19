Нужно сверстать страницу "спасибо" после отправки заявки и привязать к лендингу, дизайна практически не будет, фон + маленький текст, работы совсем мало, бюджет 100р, сделать нужно сегодня
Ускорение загрузки и Оптимизация Сайта.
Для сайта www.remkardan.kiev.ua (сайт самописный) необходимо провести работы по:
1. устранение ошибок адаптивности на всех странницах.
Проверка работы по сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
"Удобство для пользователей" должно быть 100 из 100 (или близкое значение) на всех страницах.
2. Удаление из верхней части страницы кода JavaScript и CSS, блокирующего отображение.
Ресурсы css не перенос bnm в футер сайта, а разбивать - так как требует сервис (рекомендации).
Указывайте свои сроки и цены.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сделать: Адаптивную верстку одностраничника на основе сетки Bootstrap. Все формы должны отправлять информацию из формы + UTM-метки + HTTP_REFERER От вас жду: 1) Стоимость и сроки по верстке 2) Примеры ...Завершен9 лет назад
- $12
На сайте (ссылка на страницу в приложении) требуется переверстать контейнер который содержит блоки проектов (маленькая плитка) и спецпроектов (большая плитка), чтобы они выводились так – слева в два столбика спецпроекты, а справа в один маленькие ...Закрыт9 лет назад
Есть сайт: http://parus -remont.ru/ Задумывался он как лендинг, но как видите реализация подкачала. Нужно перерисовать и сверстать часть сайта начинающуюся с блока "Услуги" и до блока "Принцип работы". Добавить блоки "Наши ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется шаблон (на базе bootstrap), нужно на его основе сверстать длинную страницу документации API (там много таблиц и примеров кода, но в шаблоне есть под это вёрстка). Документация в Word. ...Завершен9 лет назад
Необходимо оптимизировать интернет-магазин под мобильные устройства. Платформа shop-script. site: xrustal.suHTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть проект который я хочу доверить отвественному (я не просто так подчеркнул это слово) и пунктуальному профессионалу. Требования: Нужен верстальщик умеющий грамотно верстать сайты, комментировать код, выполнять задания в обещанные сроки, ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт9 лет назад
В Zeplin дизайнером создана посадочная страница. Требуется выполнить корректную верстку этой страницы.Завершен9 лет назад
У нас с сайтом есть такая проблема, что в индексе гугл для ПК (основной индекс) находятся проиндексированны страницы для основной версии (ПК) и страницы для мобильной версии сайта. Тоесть обе версии сайта в одном индексе ...Завершен9 лет назад
- $30
Требуется адаптивная верстка лединга на 12 экранов. Работающие формы. Срок 2 дня. Бюджет 1700 руб + 300 руб бонус за соблюдение ТЗ и сроков. Оплата Webmoney. Оставляйте свои заявки с сылкой на портфолио. Кандидат получит ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад