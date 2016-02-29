Верстка лединга на 12 экранов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок219 просмотров

Требуется адаптивная верстка лединга на 12 экранов. Работающие формы. Срок 2 дня. Бюджет 1700 руб + 300 руб бонус за соблюдение ТЗ и сроков. Оплата Webmoney. Оставляйте свои заявки с сылкой на портфолио. Кандидат получит ТЗ.

9 лет назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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