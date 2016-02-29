1. Рассматриваю варианты натяжки на разные cms 2. адаптивная +кроссбрацзерность 2. Нужен человек с опытом, которые подскажет как лучше реализовать проект, сможет что-то поправить и не попросит за это миллион ) + ...
Верстка лединга на 12 экранов
Требуется адаптивная верстка лединга на 12 экранов. Работающие формы. Срок 2 дня. Бюджет 1700 руб + 300 руб бонус за соблюдение ТЗ и сроков. Оплата Webmoney. Оставляйте свои заявки с сылкой на портфолио. Кандидат получит ТЗ.
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