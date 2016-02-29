Поправить мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки201 просмотр

Необходимо поправить мобильную версию сайта:  http://akademie-marketing.com/

1. Поправить мобильное меню для телефонов и планшетов (portrait и landscape).

2. Исправить недочеты (padding или margin не правильные)

Тестироваться будет на различных телефонах и планшетах (Iphone 4-6 Plus, IPad, Google Nexus 5)

9 лет назад
Skumbriy
Игорь 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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