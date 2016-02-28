Требуется доработать косяки с версткой на вновь создаваемом сайте под opencart. Сайт сделан для телефона для планшета и для компа. Адрес сайта zastroy-dev.ru список доработок. Выложу завтра утром.
Вёрстка главной страницы
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Всем участникам спасибо за заявки.
Исполнитель выбран исходя из стоимости, сроков и качества кода на основе предоставленных работ.
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Требуется, пока только, вёрстка главной страницы сайта. С определённой периодичностью будут приходит макеты для внутренних страниц.
Требования к вёрстке
1. Адаптивная, от 320 до 1280
2. BootStrap, 960gs…
3. Вёрстка под CMS Bitrix (программист потом не должен переписывать половину тегов)
4. Приветствуется saas / less
5. Все шейпы в иконочный шрифт или в svg (отдельно предоставим)
6. Вся анимация в рамках интерфейса (плавные «всплывашки», выпадения и пр.)
7. Кроссбраузерность. IE от 9й версии
8. Кроссплатформенность. Учитывать пальце-ориентированные дисплеи.
9. Быть готовым к правкам, после тестинга вёрстки.
От вас на первом этапе требуется порядок сроков и цен (возможно на примере готовых работ)
Макеты будут предоставлены после ознакомления с кандидатами при детальном обсуждении задачи.
При успешной совместной работе, возможно дальнейшее сотрудничество как над внутренними проектами, так и над коммерческими.
Заявки фрилансеров
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