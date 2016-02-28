Вёрстка главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок267 просмотров

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Всем участникам спасибо за заявки.

Исполнитель выбран исходя из стоимости, сроков и качества кода на основе предоставленных работ.

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Требуется, пока только, вёрстка главной страницы сайта. С определённой периодичностью будут приходит макеты для внутренних страниц.

Требования к вёрстке

1. Адаптивная, от 320 до 1280 

2. BootStrap, 960gs…

3. Вёрстка под CMS Bitrix (программист потом не должен переписывать половину тегов)

4. Приветствуется saas / less

5. Все шейпы в иконочный шрифт или в svg (отдельно предоставим)

6. Вся анимация в рамках интерфейса (плавные «всплывашки», выпадения и пр.)

7. Кроссбраузерность. IE от 9й версии

8. Кроссплатформенность. Учитывать пальце-ориентированные дисплеи.

9. Быть готовым к правкам, после тестинга вёрстки.

От вас на первом этапе требуется порядок сроков и цен (возможно на примере готовых работ)

Макеты будут предоставлены после ознакомления с кандидатами при детальном обсуждении задачи.

При успешной совместной работе, возможно дальнейшее сотрудничество как над внутренними проектами, так и над коммерческими.

Bootstrap
9 лет назад
erwin_max
Эрвин 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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