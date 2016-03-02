Нужно сверстать страницу "спасибо" после отправки заявки и привязать к лендингу, дизайна практически не будет, фон + маленький текст, работы совсем мало, бюджет 100р, сделать нужно сегодня
Сверстать страницу документации
Имеется шаблон (на базе bootstrap), нужно на его основе сверстать длинную страницу документации API (там много таблиц и примеров кода, но в шаблоне есть под это вёрстка).
Документация в Word.
Сроки: до 04.03.2016
Выбранный исполнитель
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