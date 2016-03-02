Сверстать страницу документации

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Завершен3 заявки193 просмотра

Имеется шаблон (на базе bootstrap), нужно на его основе сверстать длинную страницу документации API (там много таблиц и примеров кода, но в шаблоне есть под это вёрстка).

Документация в Word.

Сроки: до 04.03.2016

Bootstrap
9 лет назад
eventtourist
Никита 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Всё выполнено быстро, толково и качественно. Рекомендую другим заказчикам!
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Заявки фрилансеров

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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