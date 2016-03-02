Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно: 1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта. ...
Адаптивная верстка
все вопросы на почту. Требуется адаптивная верстка двух страниц сайта. Очень быстро сделать. до вечера
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