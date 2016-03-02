Подредактировать swf или html5

Вот сайт http://qoo.by/fdQ

Там замененные после конвертации в google swiffy два swf на скрипты html5

Проблема в первом swf-е -после конвертации добавило ему белое поле от которого нужно избавится

Есть 2 пути:

1. подправить под свиффи свф-файлик (перед этим разложив) - и конвертнуть еще раз

2. подправить скрипт (с сайта возьмете) что б избавится от белого поля

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