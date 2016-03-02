Подредактировать swf или html5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки138 просмотров

Вот сайт http://qoo.by/fdQ

Там замененные после конвертации в google swiffy два swf на скрипты html5

Проблема в первом swf-е  -после конвертации добавило ему белое поле от которого нужно избавится

Есть 2 пути:

1. подправить под свиффи свф-файлик (перед этим разложив) - и конвертнуть еще раз

2. подправить скрипт (с сайта возьмете) что б избавится от белого поля

ПИСАТЬ ЦЕНУ И СРОКИ! 

 

HTML
9 лет назад
pokrov_
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптивная вёрстка существующего сайта Bitrix од мобильные устройства.

    Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix http://vv-park.ru Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку. Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка проекта

    Необходима кроссбраузерная (в том числе IE9+) верстка крупного проекта (15-20 страниц). Предлагайте условия, интересует адаптивный вариант (скидку за верстку без адаптивности также желательно указать), макет предоставлю в ЛС. Договариваться будем постранично, так как дизайн ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт на Wordpress + натяжка

    Здравствуйте,   Нужно сверстать информационный сайт на Wordpress – валидно, адаптивно с чистым и понятным кодом + натянуть его на Wordpress. Макет готов.  Называйте цены.  Срок – ...

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить сайт. WP

    http://mpinternational.com.ua/ 1)  Сейчас валюта сайта грн. Надо сделать Эвро. Детально : товары имеют цену со значком €, но корзина считает в гривнах 2) Убрать на всех товарах "Цену за порцию". 3)http://mpinternational.com.ua/store/ ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад