Кроссбраузерность

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок52 просмотра

Добрый день. Сколько будет стоить Ваша работа по адаптации ИМ по кроссбраузерности.

http://prime-watches.com - работаем по этому проекту

Спасибо.

9 лет назад
primewatches
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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