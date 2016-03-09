Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix http://vv-park.ru Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку. Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который ...
Верстка макета на HTML+CSS+jQuery...
имеется Макет в PSD требуется сверстать только часть макета с заложенным функционалом http://joxi.ru/brR6Z4aSQ4Mkyr
по первой вкладке
1. кликая по вкладкам меняется содержимое контента
2. делаем слайдер как тут http://z500proekty.ru/projekt/zx63_b_plus.html
3. при выборе пункта из селекта меняется блок 4
4. при клике по кнопкам меняется контент ниже этих пунктов
вторая вкладка аналогична первой меняется только слайдерпо второй вкладке:
1. картинки привьюшки кликабельны при выборе пункта меняется содержимое правого блока (превьюшки взаимосвязаны с пунктом 2 слайдером)
2. Слайдер аналогичен первой вкладке по возможность открывания
3. при выборе картинок из 1 пункта меняется содержимое 3 блока
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