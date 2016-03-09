Верстка макета на HTML+CSS+jQuery...

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок227 просмотров

имеется Макет в PSD требуется сверстать только часть макета с заложенным функционалом http://joxi.ru/brR6Z4aSQ4Mkyr

по первой вкладке

http://joxi.ru/DmBDPpluNj5ZwA

1. кликая по вкладкам меняется содержимое контента

2. делаем слайдер как тут http://z500proekty.ru/projekt/zx63_b_plus.html

3. при выборе пункта из селекта меняется блок 4

4. при клике по кнопкам меняется контент ниже этих пунктов

вторая вкладка аналогична первой меняется только слайдерпо второй вкладке:

http://joxi.ru/LmGDMxauRpKzM2

1. картинки привьюшки кликабельны при выборе пункта меняется содержимое правого блока (превьюшки взаимосвязаны с пунктом 2 слайдером)

2. Слайдер аналогичен первой вкладке по возможность открывания

3. при выборе картинок из 1 пункта меняется содержимое 3 блока

CSSHTMLjQuery
9 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена на высоком уровне, всегда на связи, учитываются все мелкие детали! Чистый код )))
Отличный заказчик. Конкретная задача, объективное оценивание работы. Оплата в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.

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bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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