Поправить верстку,настройка блока с вкладками (конфликтуют)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки144 просмотра

И два блока с вкладками, один в попап, второй на странице - тоже конфликтуют между собой.

Задача:

1. На одной из каруселей нужно включить пагинацию.

2. Настроить блоки с вкладками, для корректной работы. 

3. Немного поправить стили отображение вкладок в папапе. Вкладки должны занимать 50% ширины блока.

По сути работы на 30-60 мин максимум.

Жду предложений. 

9 лет назад
sfedorko
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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