Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix http://vv-park.ru Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку. Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который ...
Поправить верстку,настройка блока с вкладками (конфликтуют)
И два блока с вкладками, один в попап, второй на странице - тоже конфликтуют между собой.
Задача:
1. На одной из каруселей нужно включить пагинацию.
2. Настроить блоки с вкладками, для корректной работы.
3. Немного поправить стили отображение вкладок в папапе. Вкладки должны занимать 50% ширины блока.
По сути работы на 30-60 мин максимум.
Жду предложений.
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