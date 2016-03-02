Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix http://vv-park.ru Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку. Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который ...
Настройка вывода статей WordPress
Задача:
Привести вывод статей в категориях в соответствие с макетом. Объяснить как вы это реализовали.
Дано: На сайте (WP) есть два типа статей отличающихся друг от друга по размерам миниатюры (картинки) записи. Один тип статей имеет вертикальную картинку, другой тип – горизонтальную. В некоторых рубриках будут выводиться статьи обоих видов.
Для таких рубрик в соответствие с макетом, блок вертикальной картинки должен иметь динамическую ширину в 32-33% (должно влезать три в строку), а блок статьи с горизонтальной картинкой имеет динамическую ширину в 64-66% (должна влезать одна в строку + одна вертикальная).
Требуется настроить (по средствам CSS, или с помощью скрипта или используя библиотеки JQuery) вывод статей обоих типов, таким образом, чтобы формировалась мозаика без пустых мест внутри неё, смотреть приложенный к заявке макет.
Готовая мозаика также должна нормально формироваться при условие подгрузки новых элементов, например сейчас загружается 10 статей на страницу, а при пролистывание до конца, или по клику на кнопку «загрузить ещё» подгружается ещё 10ть статей, и они должны аккуратно встать к уже отображаемым.
На данный момент в файле content-mosaic.php настроена функция, в соответствие с которой, div’ы статей, в зависимости от типа используемой картинки получают различные css классы, однако по средствам только css решить задачу не получилось.
Пожелания к исполнителю:
Работать на мониторе с разрешением 1920х1080px, так как под другие разрешения сайт пока не настроен. Отсутствие адаптивности будет вам мешать.
Желательное время исполнения работ вечер с 19:00 до 23:00 по МСК или позже
Условия:
Оплата только за выполненную работу. Без предоплаты. После проверки работоспособности с подгрузкой новых элементов.
Обязательно наличие скайпа, обсуждение рабочих моментов в чате текстом.
В случае успешного выполнения задачи, возможно продолжение сотрудничества и постановки новых задач. Например, настройка адаптивности определённых элементов сайта, хедера и футера, стилизация кнопок yandex share и некоторых форм.
Проверка от ботов, ответ начать со слова: Штурм
В ответе писать как вы планируете решить задачу (например: Решу задачу только по средствам CSS; Решу задачу подключив и настроив JQuery Masonry) , стоимость в рублях и сроки выполнения.
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