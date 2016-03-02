Настройка вывода статей WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок146 просмотров

Задача:

Привести вывод статей в категориях в соответствие с макетом. Объяснить как вы это реализовали.

Дано: На сайте (WP) есть два типа статей отличающихся друг от друга по размерам миниатюры (картинки) записи. Один тип статей имеет вертикальную картинку, другой тип – горизонтальную. В некоторых рубриках будут выводиться статьи обоих видов.

Для таких рубрик в соответствие с макетом, блок вертикальной картинки должен иметь динамическую ширину в 32-33% (должно влезать три в строку), а блок статьи с горизонтальной картинкой имеет динамическую ширину в 64-66% (должна влезать одна в строку + одна вертикальная). 

Требуется настроить (по средствам CSS, или с помощью скрипта или используя библиотеки JQuery) вывод статей обоих типов, таким образом, чтобы формировалась мозаика без пустых мест внутри неё, смотреть приложенный к заявке макет.

Готовая мозаика также должна нормально формироваться при условие подгрузки новых элементов, например сейчас загружается 10 статей на страницу, а при пролистывание до конца, или по клику на кнопку «загрузить ещё» подгружается ещё 10ть статей, и они должны аккуратно встать к уже отображаемым.

На данный момент в файле content-mosaic.php настроена функция, в соответствие с которой, div’ы статей, в зависимости от типа используемой картинки получают различные css классы, однако по средствам только css решить задачу не получилось.

Пожелания к исполнителю:

Работать на мониторе с разрешением 1920х1080px, так как под другие разрешения сайт пока не настроен. Отсутствие адаптивности будет вам мешать.

Желательное время исполнения работ вечер с 19:00 до 23:00 по МСК или позже

Условия:

Оплата только за выполненную работу. Без предоплаты. После проверки работоспособности с подгрузкой новых элементов.

Обязательно наличие скайпа, обсуждение рабочих моментов в чате текстом.

В случае успешного выполнения задачи, возможно продолжение сотрудничества и постановки новых задач. Например, настройка адаптивности определённых элементов сайта, хедера и футера, стилизация кнопок yandex share и некоторых форм.

Проверка от ботов, ответ начать со слова: Штурм

В ответе писать как вы планируете решить задачу (например: Решу задачу только по средствам CSS; Решу задачу подключив и настроив JQuery Masonry) , стоимость в рублях и сроки выполнения.

CSSjQueryWordPress
9 лет назад
russianpatriot1
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптивная вёрстка существующего сайта Bitrix од мобильные устройства.

    Имеется сайт с обычной вёрсткой на движке Bitrix http://vv-park.ru Хотелось бы чтобы на мобильный устройствах блоки сайта отображался в одну колонку. Сверху в правом углу был бы значок, при нажатии на который ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подредактировать swf или html5

    Вот сайт http://qoo.by/fdQ Там замененные после конвертации в google swiffy два swf на скрипты html5 Проблема в первом swf-е  -после конвертации добавило ему белое поле от которого нужно избавится Есть ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка проекта

    Необходима кроссбраузерная (в том числе IE9+) верстка крупного проекта (15-20 страниц). Предлагайте условия, интересует адаптивный вариант (скидку за верстку без адаптивности также желательно указать), макет предоставлю в ЛС. Договариваться будем постранично, так как дизайн ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт на Wordpress + натяжка

    Здравствуйте,   Нужно сверстать информационный сайт на Wordpress – валидно, адаптивно с чистым и понятным кодом + натянуть его на Wordpress. Макет готов.  Называйте цены.  Срок – ...

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад