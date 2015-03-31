Hay-hey

Виталий Петров Hay-hey

 
29 летРоссия/Чебоксары
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов

FrontEnd разработчик с более чем 2 годами опыта в данной сфере.Предпочитаю создание динамичных, интерактивных макетов с чистым и структурированным кодом.

  • HTML/HTML5 - W3C valid, responsive
  • CSS/CSS3 , SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive frameworks - Twitter Bootstrap, Zurb
  • Custom Websites Development
  • Git
  • Using preprocessors: sass, pug(jade)
  • Build system: gulp, webpack
JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulpGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
webvik2010
Виктор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Вертка Landing page
Всем рекомендую работу с Виталием, выполнил работу в срок и на 5+. Виталий спасибо вам большое!
Приятный работодатель, ТЗ было четкое и понятное, легок в общении, всегда на связи. Проблем не испытывал.
Ответный отзыв
skeyplay
Сергей 
26 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов(-3)
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать верстку страницы успешной и не успешной оплаты.
Я очень доволен, работа сделана качественно! Всем рекомендую работать с Виталием.
Отличный заказчик, приятен в общении. Своевременная оплата. Рекомендую)
Ответный отзыв
1shop
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать страницу - Домен продается
Виталий отлично справился с работой. Реализовал все поставленные, в том числе сложные задания. Терпеливо и спокойно воспринял все замечания, быстро и четко их исправил. Сумел внести в проект свои, очень удачные (несмотря на всю детальность описанного задания) идеи и прекрасно их внедрить. В общении легок и учтив. Планируем в дальнейшем продолжить сотрудничество.
Очень общительный и доброжелательный работодатель. Михаил, кратко и доступно изложил суть задачи, на протяжении всей работы советовал что и как поправить, работать с таким человеком одно удовольствие. Рад нашему сотрудничеству! ;)
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга