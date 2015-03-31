Верстка сайтов
FrontEnd разработчик с более чем 2 годами опыта в данной сфере.Предпочитаю создание динамичных, интерактивных макетов с чистым и структурированным кодом.
- HTML/HTML5 - W3C valid, responsive
- CSS/CSS3 , SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive frameworks - Twitter Bootstrap, Zurb
- Custom Websites Development
- Git
- Using preprocessors: sass, pug(jade)
- Build system: gulp, webpack
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Портфолио
- HyperX и DNS188 просмотров
- ФрутоНяня ШколаМам137 просмотров
- Стоматологическая клиника Гончарова146 просмотров
- Стоматологический центр "Гулливер"137 просмотров
- Рубин - чистка131 просмотр
- Тюнинг студия120 просмотров
- Системы ограждения TerraFence272 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Всем рекомендую работу с Виталием, выполнил работу в срок и на 5+. Виталий спасибо вам большое!
Ответный отзыв
Приятный работодатель, ТЗ было четкое и понятное, легок в общении, всегда на связи. Проблем не испытывал.
$1
10 баллов
8 лет назад
Я очень доволен, работа сделана качественно! Всем рекомендую работать с Виталием.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятен в общении. Своевременная оплата. Рекомендую)
$50
10 баллов
9 лет назад
Виталий отлично справился с работой. Реализовал все поставленные, в том числе сложные задания. Терпеливо и спокойно воспринял все замечания, быстро и четко их исправил. Сумел внести в проект свои, очень удачные (несмотря на всю детальность описанного задания) идеи и прекрасно их внедрить. В общении легок и учтив. Планируем в дальнейшем продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень общительный и доброжелательный работодатель. Михаил, кратко и доступно изложил суть задачи, на протяжении всей работы советовал что и как поправить, работать с таким человеком одно удовольствие. Рад нашему сотрудничеству! ;)
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3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга