Виталий отлично справился с работой. Реализовал все поставленные, в том числе сложные задания. Терпеливо и спокойно воспринял все замечания, быстро и четко их исправил. Сумел внести в проект свои, очень удачные (несмотря на всю детальность описанного задания) идеи и прекрасно их внедрить. В общении легок и учтив. Планируем в дальнейшем продолжить сотрудничество.