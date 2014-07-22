Описание в приложении.
- Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать логотип Компании. Описание в приложении. По срокам выполнения работы ограничений нет. Нас интересует качество работы, ее оригинальность и уникальность, а не время ее выполнения.Закрыт5 лет назад
Необходимо разработать текстовый логотип для Компании. Для работы подбираем дизайнера работающего прежде всего со шрифтами и способного из букв наименования сделать уникальный, запоминаемый, серьезный логотип. Портфолио только с клипартом не интересуют. Рассматриваем только логотипы, в которых показана ...Завершен6 лет назад
- $50
Детальное описание в приложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо создать страницу (заглушку) для продаваемого домена и дополнительную страницу со списком доменов. Описание в приложении.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Создать комбинированный, интуитивно-понятный логотип для сервисной Компании. 3–5 вариантов концепций. Легко читаемый, запоминаемый, деловой, оригинальное начертание + знак. Описание задания в приложении (бриф).Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад
Создать комбинированный, интуитивно-понятный логотип для сервисной Компании. 3-5 вариантов концепций. Легко читаемый, запоминаемый, деловой, оригинальное начертание + знак. Описание задания в приложении (бриф).Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
Компания занимается продажей парового оборудования бытового и профессионального применения: отпариватели для одежды, пароочистители, паровые швабры, ингаляторы, пароварки, паровые кабины и.т.п. Необходим: либо слоган - девиз (Жить легко) ненавязчивый, эмоциональный, ничего не конкретизирующий либо декриптор - пояснительная надпись (в ...Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо придумать название для Компании продающей (в основном) отпариватели для одежды (garment steamer), а также иные бытовые паровые аппараты (паровые швабры, пароочистители и пр.). Требования к названию: язык — русский, с легкой транслитерацией на латиницу привязка к продукции отражение ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим логотип для Компании по продаже узкой категории бытовой техники. Логотип: наименование Компании, слоган Компании, графический элемент. Логотип первоначально должен быть предложен на двух языках (русском, английском). Каждый язык в оговоренном количестве вариантов. Логотип планируется использовать на сайте ...Завершен9 лет назад