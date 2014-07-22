1shop

Михаил 1shop

 
44 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Разработка логотипа Компании

    Разработать логотип Компании. Описание в приложении. По срокам выполнения работы ограничений нет. Нас интересует качество работы, ее оригинальность и уникальность, а не время ее выполнения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать текстовый логотип для Компании. Для работы подбираем дизайнера работающего прежде всего со шрифтами и способного из букв наименования сделать уникальный, запоминаемый, серьезный логотип. Портфолио только с клипартом не интересуют. Рассматриваем только логотипы, в которых показана ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для Компании

    $50

    Создать комбинированный, интуитивно-понятный логотип для сервисной Компании. 3–5 вариантов концепций. Легко читаемый, запоминаемый, деловой, оригинальное начертание + знак. Описание задания в приложении (бриф).

    Логотип для компании
    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип Компании

    Создать комбинированный, интуитивно-понятный логотип для сервисной Компании. 3-5 вариантов концепций. Легко читаемый, запоминаемый, деловой, оригинальное начертание + знак. Описание задания в приложении (бриф).

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Слоган или дескриптор для логотипа Компании

    $25

    Компания занимается продажей парового оборудования бытового и профессионального применения: отпариватели для одежды, пароочистители, паровые швабры, ингаляторы, пароварки, паровые кабины и.т.п. Необходим: либо слоган - девиз (Жить легко) ненавязчивый, эмоциональный, ничего не конкретизирующий либо декриптор - пояснительная надпись (в ...

    Нейминг и Слоганы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Название для торговой Компании

    $50

    Необходимо придумать название для Компании продающей (в основном) отпариватели для одежды (garment steamer), а также иные бытовые паровые аппараты (паровые швабры, пароочистители и пр.). Требования к названию: язык — русский, с легкой транслитерацией на латиницу привязка к продукции отражение ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип Компании по продаже бытовой техники

    Необходим логотип для Компании по продаже узкой категории бытовой техники. Логотип: наименование Компании, слоган Компании, графический элемент. Логотип первоначально должен быть предложен на двух языках (русском, английском). Каждый язык в оговоренном количестве вариантов. Логотип планируется использовать на сайте ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Hay-hey
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать страницу - Домен продается
Очень общительный и доброжелательный работодатель. Михаил, кратко и доступно изложил суть задачи, на протяжении всей работы советовал что и как поправить, работать с таким человеком одно удовольствие. Рад нашему сотрудничеству! ;)
Виталий отлично справился с работой. Реализовал все поставленные, в том числе сложные задания. Терпеливо и спокойно воспринял все замечания, быстро и четко их исправил. Сумел внести в проект свои, очень удачные (несмотря на всю детальность описанного задания) идеи и прекрасно их внедрить. В общении легок и учтив. Планируем в дальнейшем продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
skwy
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Логотип Компании по продаже бытовой техники
Михаил, отличный заказчик. Очень чёткое ТЗ и детальные комментарии в процессе работы. С оплатой всё без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сотрудничеством остались очень довольны. Поставленная задача выполнена прекрасно и в указанные сроки. Андрей, один из немногих дизайнеров самостоятельно отрисовывающих логотип, а не использующих готовый клип-арт. Обладает редким талантом графикой передавать слова и названия. Логотип в его исполнении уникален и гармоничен. Планируем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
L-prost
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Название для торговой Компании
С Михаилом очень интересно работать. От общения получаешь только положительные эмоции. Удивительно, но за время конкурса я чувствовал, что нахожусь с ним в одной команде. Только позитив!
Дмитрий, один из немногих фрилансеров (в области нейминга и составления слоганов) приятно удивляет своим профессионализмом, грамотностью и неординарностью. Отсутствие шаблонности в работе, точное выполнение условий конкурса, доброжелательность и искреннее желание помочь в достижении необходимого результата, позволяет рекомендовать данного исполнителя, как одного из лучших.
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