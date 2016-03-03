Адаптивная верста емайл письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок212 просмотров

Есть исходники и все что нужно для работы. Просто сделать адаптивную верстку чтобы на мобильных нормально открвалось

9 лет назад
YouJin2
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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