Верстка и программинг (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок184 просмотра

Добрый день!

Необходимо сверстать и "натянуть" на вордпрес сайт (8 страниц).

Интересует срок исполнения и цена.

Наличие у Вас портфолио обязательно.

Пишите - обсудим детали сотрудничества.

Спасибо!

Ольга

WordPress
9 лет назад
OlgaVolkova1
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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