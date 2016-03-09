Адаптировать шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок178 просмотров

Приветствую. 

Есть шаблон: http://demo.mekshq.com/?theme=voice

Установили его сюда: http://trust-info.ru

Необходимо адаптировать некоторые вещи:

1. Добавить широкую полосу с превью постов, которая будет прокручиваться вправо/влево, как на примере.

2. Решить проблему с переходом на следующую страницу. 

При прокрутке всех постов вниз и нажатии на "загрузить еще" - выбивает ошибку из-за лишнего слеша в коде. 

Сейчас адрес выглядит там как trust-info.ru/page/2/ - необходимо поменять на формат: trust-info.ru/page2 -   тогда страница отображается.

Архив с шаблонов даю, если будет нужен.

Цену пишите в заявке.

WordPress
9 лет назад
Anshev
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Никакой лишней болтовни - все по делу. Сделано было все в срок. Также получил консультацию по дальнейшей работе с шаблоном, объяснил как менять вещи, которые в инструкции даже описаны не были. Будем дальше продолжать работать по вопросам в WordPress, однозначно рекомендую исполнителя!
Замечательный заказчик, запросы ставит чётко, платит без проволочек. Рекомендую

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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