Адаптировать шаблон Wordpress

Приветствую.

Есть шаблон: http://demo.mekshq.com/?theme=voice

Установили его сюда: http://trust-info.ru

Необходимо адаптировать некоторые вещи:

1. Добавить широкую полосу с превью постов, которая будет прокручиваться вправо/влево, как на примере.

2. Решить проблему с переходом на следующую страницу.

При прокрутке всех постов вниз и нажатии на "загрузить еще" - выбивает ошибку из-за лишнего слеша в коде.

Сейчас адрес выглядит там как trust-info.ru/page/2/ - необходимо поменять на формат: trust-info.ru/page2 - тогда страница отображается.

Архив с шаблонов даю, если будет нужен.

Цену пишите в заявке.