Необходима профессиональная адаптивная верстка редизайна.

Оплата за всю работу целиком! Предоплата 30%! (зависит от вашего резюме).

Оценить новый сайт и примерный обьем работ можна тут: https://marvelapp.com/dfe352

Приимуществом будет:

1 Знания что такое ставки!

2. Знания игры дота2!

3. Знания GitHub!

О профессиональных навыках не пишем-тут всё должно быть на высшем уровне!

Предлагайте сразу адекватную цену, мы знаем что это стоит не 30$ и не 100$, нам нужно качество. Сроки: месяц.

Не подавайте заявку если:

1. Вы начинающий верстальщик (с этого ничего не выйдет)

2. Вы не готовы потратить свое время что бы бесплатно оценить проект, провести консультацию, предложить свое видинье.

3. У Вас много других проектов и вам не интересны сайты такого рода, Вам нужно сделать всё побыстрее.

Поверьте мы работаем много с кем и знаем что мы хотим.

Более детально обращайтесь в Skype (в моих контактах).

Мы работаем и контактируем ТОЛЬКО через ГОЛОСОВУЮ связь в скайпе! Если у Вас нет возможности общатся по скайпу-увы.