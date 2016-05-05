Приветствую. Есть шаблон: http://demo.mekshq.com/?theme=voice Установили его сюда: http://trust-info.ru Необходимо адаптировать некоторые вещи: 1. Добавить широкую полосу с превью постов, которая будет прокручиваться вправо/влево, как на примере. 2. ...
Профессиональная адаптивная верстка
Необходима профессиональная адаптивная верстка редизайна.
Оплата за всю работу целиком! Предоплата 30%! (зависит от вашего резюме).
Оценить новый сайт и примерный обьем работ можна тут: https://marvelapp.com/dfe352
Приимуществом будет:
1 Знания что такое ставки!
2. Знания игры дота2!
3. Знания GitHub!
О профессиональных навыках не пишем-тут всё должно быть на высшем уровне!
Предлагайте сразу адекватную цену, мы знаем что это стоит не 30$ и не 100$, нам нужно качество. Сроки: месяц.
Не подавайте заявку если:
1. Вы начинающий верстальщик (с этого ничего не выйдет)
2. Вы не готовы потратить свое время что бы бесплатно оценить проект, провести консультацию, предложить свое видинье.
3. У Вас много других проектов и вам не интересны сайты такого рода, Вам нужно сделать всё побыстрее.
Поверьте мы работаем много с кем и знаем что мы хотим.
Более детально обращайтесь в Skype (в моих контактах).
Мы работаем и контактируем ТОЛЬКО через ГОЛОСОВУЮ связь в скайпе! Если у Вас нет возможности общатся по скайпу-увы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Доработка 1 страницы многостраничного сайта на джумле: - изменение оформления страницы - добавление формы подачи заявки В дальнейшем бут аналогичные задания по правке остальных страниц сайта за отдельную плату.Завершен9 лет назад
- $40
Нужно сверстать LP. HTML, CSS, JS. Макет - https://yadi.sk/i/FgereErIpsppM В данный момент дизайн дополняется небольшими элементами, после добавления их тоже нужно будет добавить в сверстанный LP ...Завершен9 лет назад
Есть исходники и все что нужно для работы. Просто сделать адаптивную верстку чтобы на мобильных нормально открвалосьHTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать HTML версию электронного письма для рассылки. Исходники есть в .eps, макет есть в pdfHTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Имеется сверстанный блок http://marketingconf.ru/work/index.html Его необходимо вставить на эту страницу http://marketingconf.ru/ вот суда http://prntscr.com/aalrt2 При попытке вставить самому возникает конфликт css. Что я хочу: Вы ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать и "натянуть" на вордпрес сайт (8 страниц). Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. Пишите - обсудим детали сотрудничества. Спасибо! ОльгаHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
имеется Макет в PSD требуется сверстать только часть макета с заложенным функционалом http://joxi.ru/brR6Z4aSQ4Mkyr по первой вкладке http://joxi.ru/DmBDPpluNj5ZwA 1. кликая по вкладкам меняется содержимое контента 2. делаем слайдер как ...Завершен9 лет назад
И два блока с вкладками, один в попап, второй на странице - тоже конфликтуют между собой. Задача: 1. На одной из каруселей нужно включить пагинацию. 2. Настроить блоки с вкладками, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать лендинг, без адаптива с использованием шапки и элементов с уже существующего сайта максимально приближенное к макету с учетом анимации (скрипт анимации использовать наш) сделать надо чисто и ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт9 лет назад