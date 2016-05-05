Профессиональная адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок260 просмотров

Необходима профессиональная адаптивная верстка редизайна.

Оплата за всю работу целиком! Предоплата 30%! (зависит от вашего резюме).

Оценить новый сайт и примерный обьем работ можна тут: https://marvelapp.com/dfe352

Приимуществом будет:

1  Знания что такое ставки! 

2. Знания игры дота2!

3. Знания GitHub!

О профессиональных навыках не пишем-тут всё должно быть на высшем уровне!

Предлагайте сразу адекватную цену, мы знаем что это стоит не 30$ и не 100$, нам нужно качество. Сроки: месяц.

Не подавайте заявку если:

1. Вы начинающий верстальщик (с этого ничего не выйдет)

2. Вы не готовы потратить свое время что бы бесплатно оценить проект, провести консультацию, предложить свое видинье.

3. У Вас много других проектов и вам не интересны сайты такого рода, Вам нужно сделать всё побыстрее.

Поверьте мы работаем много с кем и знаем что мы хотим.

Более детально обращайтесь в Skype (в моих контактах).

Мы работаем и контактируем ТОЛЬКО через ГОЛОСОВУЮ связь в скайпе! Если у Вас нет возможности общатся по скайпу-увы.

9 лет назад
X-Zet
Игорь 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$400
40 дней
Сделано на отлично! очень доволен сотрудничеством с Денисом. Все сделано очень качественно, и быстро.
Доволен сотрудничеством! Четко поставил задачу, максимально доступно объяснил, что желает получить на выходе. Оплата в полном размере и по текущему курсу. Настоятельно рекомендую сотрудничать. Одни положительные эмоции от работы с такими людьми. Спасибо!

Заявки фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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