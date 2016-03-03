Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки288 просмотров

Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/  на него нужно переверстать дизайн с http://ver2.qiwimart.com/  1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана) 7.Так же не потеряв адаптивность верстки 

Opencart
9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$50
5 дней
В целом начали работать 4 марта http://joxi.ru/nAy8jPyhX3OVQ2 договорились на 3 дня в сделке поставили 5 ну с запасом попросил, окей сделал. отзыв о работе пишу 12 марта прошло по итогу 9 рабочих дней,то что ничего не сделано не могу сказать но все делается очень медленно(тут работы на 2 дня максимум),ну прям очень, человек вроде адекватный и в скайпе вроде отвечает, ему все предоставляешь сидишь за компом каждый день дежуришь(возможно взял более выгодное задание и на это забил, возможно но лучше бы сказал сразу), но вот так в целом человек приятный, но с 8 марта начинает говорить сегодня закончим,(слушал 4 дня,надоело) В итоге буду искать другого специалиста. В итоге когда сеня написал что отойдет за 30 минут (и 5 час его нету) это уже борщ. НАДОЕЛО! Итог извинился все дела, и пропал 21 марта ....я в ахуе

Заявки фрилансеров

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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