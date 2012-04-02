infoweb

Александр infoweb

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов, доработка сайтов, создание сайтов и интернет магазинов "под ключ".

Что я могу предложить.

  • Разработать крутой и современный логотип, который вы сможете использовать не только на сайте;
  • Нарисовать дизайн Вашего сайта с учетом юзабилити исследования выбранной тематики;
  • Отверстать дизайн сайта из PSD в HTML и натянуть на практически любой движок (Joomla, Wordpress, OpenCart, Bitrix, WebAsyst, Simpla, и другие);
  • Написать Javascript/jQuery скрипты для клиентской части (калькулятор стоимости окон, форма заказа, кредитный калькулятор, пр..);
  • Написать скрипты, модули и компоненты для распространенных CMS'ок - каталоги, выгрузки товаров и контактов в Excel, выгрузка в Яндекс.Маркет, фильтры товаров;
  • Разработать свою админку для статичного сайта или CMS под конкретные нужды;
  • Разработать CRM систему или социальную сеть;
  • Написать SEO-тексты и наполнить сайт материалами;
  • Поддерживать Ваш сайт долгие годы.
Мои цены не кусаются, а скорость Вас приятно удивит. Всегда четко определяю сроки и вовремя выполняю работу.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

С новыми клиентами я работаю либо по предоплате, либо через сервис безопасных сделок.

Это мои гарантии. С постоянными заказчиками возможны другие формы оплаты.

Если вдруг случится так, что я не смогу закончить Ваш проект - я отдаю все наработки на текущий момент совершенно безвозмездно и даже помогу найти нового исполнителя для завершения работы. Я дорожу своим именем и поэтому прикладываю по максимуму усилий, что бы форс-мажоров в моей жизни не было, а если и были, то не приводили к негативным результатам.

КОНТАКТЫ

Мои контакты можно увидеть в соответствующем разделе моего профиля. Единственное что хочу отметить - в данный период своей жизни я и мои коллеги работаем по смешанному графику и иногда связаться со мной бывает сложно.

JavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLJoomlajQueryБитриксWebasystSimpla
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Отзывы заказчиков
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$100
2 балла
7 лет назад
Доработка интернет-магазина. Верстка, натяжка + PHP\JS
Взял деньги и пропал. Избегайте сотрудничества. Работаю над вычислением личности, кому будет интересно, либо возможно у вас есть полезное инфо, пишите в л\с.
oblax
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
2 балла
8 лет назад
Верстка сайта
В целом начали работать 4 марта http://joxi.ru/nAy8jPyhX3OVQ2 договорились на 3 дня в сделке поставили 5 ну с запасом попросил, окей сделал. отзыв о работе пишу 12 марта прошло по итогу 9 рабочих дней,то что ничего не сделано не могу сказать но все делается очень медленно(тут работы на 2 дня максимум),ну прям очень, человек вроде адекватный и в скайпе вроде отвечает, ему все предоставляешь сидишь за компом каждый день дежуришь(возможно взял более выгодное задание и на это забил, возможно но лучше бы сказал сразу), но вот так в целом человек приятный, но с 8 марта начинает говорить сегодня закончим,(слушал 4 дня,надоело) В итоге буду искать другого специалиста. В итоге когда сеня написал что отойдет за 30 минут (и 5 час его нету) это уже борщ. НАДОЕЛО! Итог извинился все дела, и пропал 21 марта ....я в ахуе
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Cверстать и натянуть на OpenCart или доделать готовый
Большое спасибо за оперативно проделанную работу! Сотрудничеством доволен! Сорри за небольшую задержку в переводе.
Все отлично! Правильная постановка задачи, своевременная оплата - рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Верстка + некоторые мелкие правки
Александр показал себя как специалист широкого класса. Задача включала в себя вёрстку + мелкие правки по PHP и JS. Задачи были выполнены в полной мере, без всяких правок после, что бывает редко.
Рекомендую к сотрудничеству! Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение!
Ответный отзыв
pashik
Павел 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
0 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на wordpress
Аванс был оплачен сразу. В обещанные сроки проект не выполнен. Дал еще шанс - снова подвел, ну на 3 раз думал сделает и опять ничего не сделал из обещанного. На связь выходит редко, раз в несколько дней, не отвечает на email и в skype. В общем не рекомендую этого разработчика - запросто может подвести.
HTML-верстка
10 отзывов(-1)
$10/час
от $50от 8 часов
#484