Верстка сайтов, доработка сайтов, создание сайтов и интернет магазинов "под ключ".

Что я могу предложить.

Разработать крутой и современный логотип , который вы сможете использовать не только на сайте;

, который вы сможете использовать не только на сайте; Нарисовать дизайн Вашего сайта с учетом юзабилити исследования выбранной тематики;

с учетом юзабилити исследования выбранной тематики; Отверстать дизайн сайта из PSD в HTML и натянуть на практически любой движок (Joomla, Wordpress, OpenCart, Bitrix, WebAsyst, Simpla, и другие);

и натянуть на практически любой движок (Joomla, Wordpress, OpenCart, Bitrix, WebAsyst, Simpla, и другие); Написать Javascript/jQuery скрипты для клиентской части (калькулятор стоимости окон, форма заказа, кредитный калькулятор, пр..);

(калькулятор стоимости окон, форма заказа, кредитный калькулятор, пр..); Написать скрипты, модули и компоненты для распространенных CMS'ок - каталоги, выгрузки товаров и контактов в Excel, выгрузка в Яндекс.Маркет, фильтры товаров;

для распространенных CMS'ок - каталоги, выгрузки товаров и контактов в Excel, выгрузка в Яндекс.Маркет, фильтры товаров; Разработать свою админку для статичного сайта или CMS под конкретные нужды;

Разработать CRM систему или социальную сеть;

Написать SEO-тексты и наполнить сайт материалами;

и наполнить сайт материалами; Поддерживать Ваш сайт долгие годы.

Мои цены не кусаются, а скорость Вас приятно удивит. Всегда четко определяю сроки и вовремя выполняю работу.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

С новыми клиентами я работаю либо по предоплате, либо через сервис безопасных сделок.

Это мои гарантии. С постоянными заказчиками возможны другие формы оплаты.

Если вдруг случится так, что я не смогу закончить Ваш проект - я отдаю все наработки на текущий момент совершенно безвозмездно и даже помогу найти нового исполнителя для завершения работы. Я дорожу своим именем и поэтому прикладываю по максимуму усилий, что бы форс-мажоров в моей жизни не было, а если и были, то не приводили к негативным результатам.

КОНТАКТЫ

Мои контакты можно увидеть в соответствующем разделе моего профиля. Единственное что хочу отметить - в данный период своей жизни я и мои коллеги работаем по смешанному графику и иногда связаться со мной бывает сложно.