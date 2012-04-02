Что я могу предложить.
- Разработать крутой и современный логотип, который вы сможете использовать не только на сайте;
- Нарисовать дизайн Вашего сайта с учетом юзабилити исследования выбранной тематики;
- Отверстать дизайн сайта из PSD в HTML и натянуть на практически любой движок (Joomla, Wordpress, OpenCart, Bitrix, WebAsyst, Simpla, и другие);
- Написать Javascript/jQuery скрипты для клиентской части (калькулятор стоимости окон, форма заказа, кредитный калькулятор, пр..);
- Написать скрипты, модули и компоненты для распространенных CMS'ок - каталоги, выгрузки товаров и контактов в Excel, выгрузка в Яндекс.Маркет, фильтры товаров;
- Разработать свою админку для статичного сайта или CMS под конкретные нужды;
- Разработать CRM систему или социальную сеть;
- Написать SEO-тексты и наполнить сайт материалами;
- Поддерживать Ваш сайт долгие годы.
ГАРАНТИИ И РИСКИ
С новыми клиентами я работаю либо по предоплате, либо через сервис безопасных сделок.
Это мои гарантии. С постоянными заказчиками возможны другие формы оплаты.
Если вдруг случится так, что я не смогу закончить Ваш проект - я отдаю все наработки на текущий момент совершенно безвозмездно и даже помогу найти нового исполнителя для завершения работы. Я дорожу своим именем и поэтому прикладываю по максимуму усилий, что бы форс-мажоров в моей жизни не было, а если и были, то не приводили к негативным результатам.
КОНТАКТЫ
Мои контакты можно увидеть в соответствующем разделе моего профиля. Единственное что хочу отметить - в данный период своей жизни я и мои коллеги работаем по смешанному графику и иногда связаться со мной бывает сложно.
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