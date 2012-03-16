Требуется перенести работающий сайт на joomla с внесением некоторых изменений. Предложения жду в icq: 372779046
Наполнить сайт на Joomla. Приватно для webmast2005
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть мебельный сайт, есть обработанные фото на сайте доноре, надо залить на новый сайт.
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