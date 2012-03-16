Наполнить сайт на Joomla. Приватно для webmast2005

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка131 просмотр
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Есть мебельный сайт, есть обработанные фото на сайте доноре, надо залить на новый сайт.

Joomla
12 лет назад
infoweb
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
webmast2005
Наталья 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Остался доволен сотрудничеством. Ответственный исполнитель, приятный в общении человек. Будем и дальше обращаться. Рекомендую!!!
Очень радуют такие заказчики, как Александр. Требования к работе излагает четко и понятно. Отношение к исполнителю, как рабочее так и человеческое - просто на высшем уровне. Благодарю за работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!