Перенос сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки147 просмотров
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Требуется перенести работающий сайт на joomla с внесением некоторых изменений. Предложения жду в icq: 372779046

Joomla
12 лет назад
bigbaster
Дмитрий 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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