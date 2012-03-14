Перевод ручного сайта на Друпал

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки148 просмотров
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Есть "рукописный " сайт afoninalarisa.ru (afoninalarisa.spb.ru) надо перевести на Друпал. С сохранением названия страниц (для поисковиков)

12 лет назад
mavspb
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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