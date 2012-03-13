Собрать wordpress тему. Приватно для madcoder

Есть инет-магазин на Drupal 7 + ubercart 3. Нужно написать модуль, со следующим функционалом: - возможность изменения цен для товаров и артикулов на одной странице. - необходимо, чтобы в модуле так же поддерживались опции с аттрибутами (т.е. у ...