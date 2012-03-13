Нужно перенести сайт global-katalog.ru на двиг http://dle-news.ru/. Или какой другой двиг, чтобы выдержал большую нагрузку. Тоесть перенести дизайн, сервисы, админку. Из за того, что щас сайт не выдерживает нагрузку, запросы и тд. — из ...
Собрать wordpress тему. Приватно для madcoder
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