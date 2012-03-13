Перенести сайт на CMS 1С Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание на доработку сайта

Пермский Союз Банкиров

www.psb-perm.ru

1. Реализовать меню «Гармошку» для основного меню

2. Реализовать финансовый калькулятор calculator-credit.ru/

3. Посадить сайт на CMS 1C Битрикс.

Сайт почти пустой, в основном только перенести дизайн.

Стоимость работы 4000 рублей

Все дополнительные вопросы на электронный адрес: [email protected]

12 лет назад
admin_psb
Вячеслав 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад