Натянуть готовую верстку на OpenCart

Нужно собрать сайт на Drupal 7. Суть: каталог гаджетов (12 категорий товаров одного уровня) + карта с точками продаж. Некоторые модели доступны так же напрокат, а некоторые - только напрокат. Сайт пока продавать не будет. Его задача - проинформировать ...