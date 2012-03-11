Натянуть готовую верстку на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки127 просмотров
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Нужен отличный специалист, который сможет готовую верстку натянуть на этот движок.

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OpenCart
12 лет назад
WebGuild
Лукашев 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад