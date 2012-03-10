Требуется специалист по Джумле, желательно со знанием PHP. Цель создание 6-ти полосной интернет газеты объявлений и рекламы. Программа есть, но она не совершенна. Стоит на сайте Магадан-объявления.рф. Это компонент для Джумлы Адсменеджер. Все то хорошее что уже сделано нужно оставить. Нужно плавно переехать на версию Джумла 1.7.3. Доработанный и настроенный компонент отдельно, чтобы устанавливался как расширение. Дополнить платные функции. Оставить те платные функции как есть. Мои пожелания описаны в ТЗ.

После раскрутки проекта специалист нужен будет на постоянной основе.