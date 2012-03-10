Перенос данных с Virtuemart на HostCms

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Здравствуйте.

Есть интернет-магазин на Joomla 1.5 + Virtuemart.

Нужно перенести его скриптами "как есть" на HostCms редакции "Малый бизнес".

Указывайте стоимость и сроки.

Оплата сразу.

Спасибо.

Virtuemart
12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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