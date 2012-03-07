Доводка сайта на wordpress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайт wordpress установить плагин интернет-магазина на некоторые разделы сайта
сайт www.lanami.com.ua
Пользователь должен попадать в раздел интернет-магазина переходя по ссылкам на главной странице
В данном случае это разделы - детские кровати, кровати-трансформеры, подростковые кровати
В будущем будут добавляться разделы ( кружки) они должны быть тоже активны
В заявке указывайте сроки и стоимость
Если есть вопросы задавайте в личные сообщения .
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