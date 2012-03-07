Доводка сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки135 просмотров
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Необходимо на сайт wordpress установить плагин интернет-магазина на некоторые разделы сайта

сайт www.lanami.com.ua

Пользователь должен попадать в раздел интернет-магазина переходя по ссылкам на главной странице

В данном случае это разделы - детские кровати, кровати-трансформеры, подростковые кровати

В будущем будут добавляться разделы ( кружки) они должны быть тоже активны

В заявке указывайте сроки и стоимость

Если есть вопросы задавайте в личные сообщения .

WordPress
12 лет назад
ejenn
Жанна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$30
2 дня