Проблемы с переносом сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Есть сайт на Joomla 1.7. В его составе есть компонент.

На одном сервере (VPS) этот компонент работает, при переносе на другой сервер (тоже VPS) не работает.

Почему так происходит - непонятно.

Помогите решить проблему.

Оплата сразу.

Спасибо.

Joomla
12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
12 лет назад
$15
1 день
Александр моментально решил и справил проблему. Что немаловажно, с ним еще и приятно общаться в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за интересную задачку :) Рина всё просто и понятно объяснила где кроется проблема, оставалось только исправить. Рекомендую заказчика.
  • Похожие заказы

  • Wordpress программирование

    Приглашаю к сотрудничеству программиста, хорошо знакомого с Wordpress Чем заниматься - написание плугинов, виджетов Задачи - самые разные - но всё будет связано с созданием дополнительного програмного кода (PHP, JavaScript) Оплата - самая удобная для вас - ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ по сайту на joomla 1.5

    $100

    Адрес: http://dipkurs.ru/ Настроить залогинивание через OpenID (http://loginza.ru/) компонент и модуль уже установлены, но почему то не получается начать оформление заказа, думаю это из за того что чел залогинивается на сайте а не в виртуе. Поменять подписи к ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить форум phpBB 3.

    $10

    Форум уже установлен осталось его настроить. Сделать чтоб был Админ и модератор. Функции как у большинства форумов: - Форумы создает только админ или модератор. - Возможность создавать темы и писать ответы только зарегистрированным пользователям. - ...

    PHP
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой интерфейс ввода-вывода на joomla

    На базе CMS Joomla нужно построить простой интерфейс ввода-вывода и сохранения текстовой и графической информации. Доктор логиниться [для демонстрации работы создать базу из 3 докторов с полями id, фио, логин, пароль]. Доктор находит по номеру амб. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переезд сайта на joomla

    Нужно перевести www.websight.ru на движок Joomla «под ключ». Обязательные условия: 1. Минимальная потеря трафика с поисковых машин. 2. Сохранение всех URL и внутренних ссылок. 3. Текст тематических страниц (папки anat, cbx, drug, dx, edu, exam, ibeauty, jokes, op, prof) затащить ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт на Джумле готовыми материалами

    Здравствуйте! Нужно наполнить сайт на Джумле готовыми материалами: до 5 блоговых статей, добавить несколько видео, добавить фотографии в фотоальбом (2 фотоальбома). Все материалы уже созданы, нужно их просто залить на сайт, добавив метаданные. Также требуется мелкая настройка модулей ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад