Wordpress программирование

Требуется установить joomla шаблон на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю к сотрудничеству программиста, хорошо знакомого с Wordpress
Чем заниматься - написание плугинов, виджетов
Задачи - самые разные - но всё будет связано с созданием дополнительного програмного кода (PHP, JavaScript)
Оплата - самая удобная для вас - главное - оперативное решение задач и не задранные до облаков цены.
Обьемы - опять же - если вы работаете быстро и не дорого - будем работать
Текущая задача - аналог ebaytoday.ru
P.S. И еще - Ребята - я очень устал от странных товарищей - которые оставляют заявку и потом их надо уговаривать обсудить проект или бегать за ними чтобы поговорить о том каков их уровень. Только вменяемые предложения пожалуйста.
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