Wordpress программирование

Приглашаю к сотрудничеству программиста, хорошо знакомого с Wordpress

Чем заниматься - написание плугинов, виджетов

Задачи - самые разные - но всё будет связано с созданием дополнительного програмного кода (PHP, JavaScript)

Оплата - самая удобная для вас - главное - оперативное решение задач и не задранные до облаков цены.

Обьемы - опять же - если вы работаете быстро и не дорого - будем работать

Текущая задача - аналог ebaytoday.ru

P.S. И еще - Ребята - я очень устал от странных товарищей - которые оставляют заявку и потом их надо уговаривать обсудить проект или бегать за ними чтобы поговорить о том каков их уровень. Только вменяемые предложения пожалуйста.