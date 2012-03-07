Wordpress программирование

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаю к сотрудничеству программиста, хорошо знакомого с Wordpress

Чем заниматься - написание плугинов, виджетов

Задачи - самые разные - но всё будет связано с созданием дополнительного програмного кода (PHP, JavaScript)

Оплата - самая удобная для вас - главное - оперативное решение задач и не задранные до облаков цены.

Обьемы - опять же - если вы работаете быстро и не дорого - будем работать

Текущая задача - аналог ebaytoday.ru

P.S. И еще - Ребята - я очень устал от странных товарищей - которые оставляют заявку и потом их надо уговаривать обсудить проект или бегать за ними чтобы поговорить о том каков их уровень. Только вменяемые предложения пожалуйста.

WordPress
12 лет назад
jascraft
54 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • ТЗ по сайту на joomla 1.5

    $100

    Адрес: http://dipkurs.ru/ Настроить залогинивание через OpenID (http://loginza.ru/) компонент и модуль уже установлены, но почему то не получается начать оформление заказа, думаю это из за того что чел залогинивается на сайте а не в виртуе. Поменять подписи к ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить форум phpBB 3.

    $10

    Форум уже установлен осталось его настроить. Сделать чтоб был Админ и модератор. Функции как у большинства форумов: - Форумы создает только админ или модератор. - Возможность создавать темы и писать ответы только зарегистрированным пользователям. - ...

    PHP
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой интерфейс ввода-вывода на joomla

    На базе CMS Joomla нужно построить простой интерфейс ввода-вывода и сохранения текстовой и графической информации. Доктор логиниться [для демонстрации работы создать базу из 3 докторов с полями id, фио, логин, пароль]. Доктор находит по номеру амб. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переезд сайта на joomla

    Нужно перевести www.websight.ru на движок Joomla «под ключ». Обязательные условия: 1. Минимальная потеря трафика с поисковых машин. 2. Сохранение всех URL и внутренних ссылок. 3. Текст тематических страниц (папки anat, cbx, drug, dx, edu, exam, ibeauty, jokes, op, prof) затащить ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт на Джумле готовыми материалами

    Здравствуйте! Нужно наполнить сайт на Джумле готовыми материалами: до 5 блоговых статей, добавить несколько видео, добавить фотографии в фотоальбом (2 фотоальбома). Все материалы уже созданы, нужно их просто залить на сайт, добавив метаданные. Также требуется мелкая настройка модулей ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт типовыми проектами

    Строительный сайт, http://www.dom-iz-kedra.ru система администрирования modX Необходимо наполнить типовыми проектами: Ориентировочные размеры объектов бани: 4х4 4х5 5х5 5х6 6х6 Дома Дачные домики 5х5 5х6 6х6 6х8 7х8 8х8 Загородные дома 9х9 9х10 10х10 10х12 12х12 Сауны Пару типовых саун Оплата - 7-10 рублей за проект, в зависимости от сложности. В фото проекта не должно быть сторонних водяных знаков. Источники различные.

    Системы управления (CMS)2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад