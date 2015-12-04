Настроить загрузку через XML для Flash на сайте

Есть сайт на движке DLE.

На одной из страниц висит флеш, данные в который передаются из загруженного на FTP в ту же папку XML файла. Надо сделать возможность .чтобы не загружать этот файл постоянно через ФТП, а загружать его через админку.

Обзор->выбрать файл->загрузить.