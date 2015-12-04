Настроить загрузку через XML для Flash на сайте

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка158 просмотров
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Есть сайт на движке DLE.

На одной из страниц висит флеш, данные в который передаются из загруженного на FTP в ту же папку XML файла. Надо сделать возможность .чтобы не загружать этот файл постоянно через ФТП, а загружать его через админку.

Обзор->выбрать файл->загрузить.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sedteam
Алень 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
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