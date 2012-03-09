Мультисайтовая CMS

Добрый день.

Собираем и рассматриваем предложения по созданию 24 региональных интернет-магазинов.

Дизайн есть, требуется его сверстать на cms, поддерживающую мультидоменность. То есть управление товарными позициями интернет-магазина на всех доменах (а это будут разные домены, но на одном хостинге) должно происходить из одной панели управления.

Прошу обозначить вилку "от" и "до" и предложить cms. Дальнейшие подробности будут обсуждаться с кандидатом на выполнение работ.

Спасибо.