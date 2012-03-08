Joomla 1.5: требуется помощь в установке афиши

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки138 просмотров
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Joomla 1.5 требуется помощь в установке Афиши для нашего города. Нужен совет тех, кто уже имел дело с компонентами Афиши.

Joomla
12 лет назад
olga_4444
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад