Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать компонент для организации сайта совместных покупок. Сайт будет работать на CMS Joomla. Функционал как на данном сайте- www.kidstaff.com.ua/index... (без аукционов, только СП). Жду от Вас предложения с ценами и сроками выполнения.
Joomla 1.5: требуется помощь в установке афиши
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 1.5 требуется помощь в установке Афиши для нашего города. Нужен совет тех, кто уже имел дело с компонентами Афиши.
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