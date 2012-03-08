Компонент cовместных покупок (СП) для Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка124 просмотра
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Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать компонент для организации сайта совместных покупок.

Сайт будет работать на CMS Joomla.

Функционал как на данном сайте- www.kidstaff.com.ua/index... (без аукционов, только СП).

Жду от Вас предложения с ценами и сроками выполнения.

Joomla
12 лет назад
cifrovi4ek_work
Алексей 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад