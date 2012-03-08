Небольшая доработка магазина на WebAsyst

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки105 просмотров
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Добрый день , есть сайт гидродуш.рф

Нужно сделать вывод категорий и разделов как на макете, тоесть сайт должен отображаться выглядеть как на макете.

Вот сам макет: http://ifolder.ru/29189250

Кто может помоч напешите ваши контакты и цену.

12 лет назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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