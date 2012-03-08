Скрипт-парсер добавления новостей для DLE

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки107 просмотров
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Необходимо автоматизировать следующий процесс:

Выбор из базы данных одного моего сайта определенной информации и ее добавление на другой сайт с движком DLE в качестве новостей. Необходимо исполнить в виде скрипта или еще чего нибудь подобного, чтобы поставить на крон и заставить работать с желаемой периодичностью.

Связь - ЛС, аська - 358140096.

12 лет назад
acmisha
44 годаАрмения
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад