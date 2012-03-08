Верстка wordpress + buddypress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки109 просмотров
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Для блога на wordpress с установленным плагином buddypress нужно стилизовать и доработать тему http://huddle.themedemo.net/ (не обязательно ее, но нам она показалась неплохой) в соответствии с имеющимися макетами.

Просьба назвать ориентировочно бюджет и сроки

WordPress
12 лет назад
disco-pig
Татьяна 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад