Нужно перенести сайт на cms joomla

Есть сайт gravirof.ru на самописанном движке, его необходимо перенести на Джумлу и доработать. А именно:

1) Надо поменять структуру сайта в соответствии с прикрепленным pdf файлом. Т.е. дизайн остается такой же.

Раздел "гравировка - больше будет, вот список :

к свадьбе,

гравировка

на серебре, золоте, платине

на часах и браслетах

на зажигалках

на ручках

на ножах и сувенирном оружии

на телефонах

на жетонах

на сувенирах

на бутылках и бокалах

технология

Эти все страницы надо сделать пустыми материалами. Баннеры вверху сайта - 468 на 60 - просто пустые блоки.

2) Надо сделать, чтобы при наборе адреса gravirof.ru, попадали на gravirof.ru , а не на http://gravirof.ru/main/pages

Пишите цены и сроки.