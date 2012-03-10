Нужно перенести сайт на cms joomla

Здравствуйте. Есть интернет-магазин на Joomla 1.5 + Virtuemart. Нужно перенести его скриптами "как есть" на HostCms редакции "Малый бизнес". Указывайте стоимость и сроки. Оплата сразу. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт gravirof.ru на самописанном движке, его необходимо перенести на Джумлу и доработать. А именно:
1) Надо поменять структуру сайта в соответствии с прикрепленным pdf файлом. Т.е. дизайн остается такой же.
Раздел "гравировка - больше будет, вот список :
к свадьбе,
гравировка
на серебре, золоте, платине
на часах и браслетах
на зажигалках
на ручках
на ножах и сувенирном оружии
на телефонах
на жетонах
на сувенирах
на бутылках и бокалах
технология
Эти все страницы надо сделать пустыми материалами. Баннеры вверху сайта - 468 на 60 - просто пустые блоки.
2) Надо сделать, чтобы при наборе адреса gravirof.ru, попадали на gravirof.ru , а не на http://gravirof.ru/main/pages
Пишите цены и сроки.
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