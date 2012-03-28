Перенос сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки160 просмотров
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Нужно перести сайт www.edagum-sm.ru c TYPO3 на Joomla (2.5 последнюю русифицированную версию), с сохранением всего что есть (структуры, дизайна, текстов и т.д.)

Оплата СТРОГО ПОСЛЕ завершения переноса!!!

Предлагайте Вашу цену и сроки.

Joomla
12 лет назад
hour
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
maarkus
Марк 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$120
3 дня
Отличный исполнитель, работой очень доволен. Могу смело всем рекомендовать!!!
Доволен сотрудничеством, отличный заказчик, грамотное техзадание
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